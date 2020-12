Für die Aktien von Splunk ging es am Mittwochabend brutal nach unten. Der Grund: Enttäuschende Zahlen - doch DER AKTIONÄR bleibt zuversichtlich.Im dritten Quartal erzielte Splunk nur einen Umsatz von 559 Millionen Dollar, was einen Einbruch von rund elf Prozent bedeutet. Doch nicht nur hinter dem Vorjahresquartal bleibt der US-Konzern zurück - sondern auch hinter der eigenen Prognose und den Analystenschätzungen. Während das Management Umsätze in der Spanne zwischen 600 und 630 Millionen Dollar ...

