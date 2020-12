Wasserstoff-Aktien wie Nel ASA stehen derzeit im Fokus der Anleger. So sind prozentual zweistellige Kursbewegungen innerhalb weniger Tage schon fast normal geworden bei diesen Titeln. So auch bei Nel ASA. Denn die Aktie des norwegischen Wasserstoff-Spezialisten schraubte sich innerhalb 6 Monaten um 53% nach oben - seit Jahresstart 2020 steht sogar ein Plus von 150% auf der Nel-Kurstafel...

Den vollständigen Artikel lesen ...