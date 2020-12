Nachdem "Die Zerstörung der CDU" im letzten Jahr das erfolgreichste deutsche Youtube-Video des Jahres war, geht dieser Titel 2020 wenig überraschend an einen Clip, in dem es um die Corona-Pandemie geht. Seit 2010 versammelte Youtube am Ende eines jeden Jahres einige der erfolgreichsten Video-Ersteller der letzten zwölf Monate in einem Video. Aufgrund der Corona-Pandemie hat die Google-Tochter aber schon im November angekündigt, das traditionelle Rewind-Video in diesem Jahr ausfallen zu lassen. Ganz ohne Jahresrückblick geht es dann aber doch nicht und so hat Youtube jetzt immerhin verraten, ...

