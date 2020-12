ThyssenKrupp ist auf der Suche nach einer neuen Identität. Eine wichtige Rolle in der Zukunft des Konzerns soll das Thema Wasserstoff spielen. Die Tochter Uhde, die bereits zur Disposition stand, ist zuständig. Nun kommt Bewegung in die Sache. Gemeinsam mit dem Versorger Steag prüft ThyssenKrupp den Bau einer Anlage zur Erzeugung von Wasserstoff.Der mit Ökostrom erzeugte Wasserstoff soll in den Hochöfen von ThyssenKrupp in Duisburg eingesetzt werden. Der Konzern will für den Klimaschutz im größten ...

