Der Apple-Prozessor schlägt Intel selbst auf eigenem Terrain. Jahrzehnte lang galt der Markführer als unbesiegbar - wendet sich die Industrie nun den ARM-Prozessoren zu? Es wird eng für Intel. Jahrelang hat es der Markführer nicht hinbekommen, seine Prozessorfertigung auf niedrigere Strukturgrößen umzustellen, jetzt erhält er die Quittung. Wenn Einsteiger-Macs mit Bastellösungen schon doppelt so hohe Performance auf Windows erbringen wie die Originale von Microsoft - was wird erst passieren, wenn etwa Parallels seine professionelle Virtualisierung fertig hat? In...

Den vollständigen Artikel lesen ...