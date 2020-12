Der US-Chiphersteller AMD legt einen wahnsinnigen Höhenflug hin. Die Aktie ist seit 2016 sage und schreibe 3.300 Prozent im Plus. Auch in dieser Woche hat sich der Wert weiter stark nach oben bewegt und dabei sogar ein neues Allzeithoch markiert. So könnte es jetzt für das Papier weitergehen.Zum steilen Höhenflug setzte die AMD-Aktie Mitte November an. Zuvor konsolidierte der Wert in Form einer Keilformation. Diese spannte sich am vorherigen Rekordhoch bei 94,28 Dollar und dem Zwischentief bei 73,85 ...

