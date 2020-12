Einstellung Aufnahme

ISIN Name Einstellung mit Ablauf: ISIN Name Ab dem: Anmerkungen

CA8740722001 Taku Gold Corp. 03.12.2020 CA12676F1045 Taku Gold Corp. 04.12.2020 Tausch 1:1

AU000000PM15 Queensland Pacific Metals Ltd. 03.12.2020 AU0000122251 Queensland Pacific Metals Ltd. 04.12.2020 Tausch 1:1

US00258R1095 PROG Holdings Inc. 03.12.2020 US74319R1014 PROG Holdings Inc. 04.12.2020 Tausch 1:1

CH0020739006 Dottikon ES Holding AG 03.12.2020 CH0582581713 Dottikon ES Holding AG 04.12.2020 Tausch 1:10

