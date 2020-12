Googles Container-Orchestrierungstool Kubernetes wird die Unterstützung für Docker beenden. Was das im Detail für Entwickler bedeutet, lest ihr hier. Der Changelog zum Kubernetes-Projekt auf GitHub verkündet das Support-Ende für Docker. Ab Version 1.21 erhalten Kubernetes-Nutzer, die Docker verwenden, eine Deprecation-Warnung. Zugunsten von kompatibleren Runtimes verabschiedet sich Kubernetes voraussichtlich mit Version 1.23 von der Docker-Runtime. "Kompatibler" meint in dem Fall Laufzeitumgebungen, die das Kubernetes Container Runtime ...

