Die Aktie des Datenbank-Spezialisten Palantir befindet sich aktuell in der Korrekturphase. In der Spitze verlor das Papier seit dem Rekordhoch im November über 30 Prozent. Auch gestern waren die Kursverluste zweistellig. Doch nun scheint der Abverkauf sein vorläufiges Ende gefunden zu haben. Die Palantir-Aktie notiert nach Handelseröffnung rund elf Prozent im Plus und damit leicht über der wichtigen Widerstandsmarke bei 25 Dollar. Bleibt es heute nach Handelsende so, dann könnte sich das Papier ...

Den vollständigen Artikel lesen ...