Wallisellen (ots) - Ford of Europe hat kürzlich die Top-Händler des Jahres 2019 mit dem Chairman's Award ausgezeichnet.Der Chairman's Award wird seit 1987 jedes Jahr in der globalen Ford-Organisation in jedem Land verliehen und umfasst die Kriterien Kundenzufriedenheit und herausragende Geschäftsresultate in den Bereichen Verkauf und Service.Aus der Schweiz gewannen vier Ford-Händler den begehrten Chairman's Award, Fords Auszeichnung für Topleistungen. Es sind dies (in alphabetischer Reihenfolge):- Garage Carrosserie Georges Bovet S.A. in Grolley (FR)- Garage Felber AG in Näfels (GL)- Garage Schmitt SA in Clarens (VD)- Wyssmüller Automobiles SA in Bulle (FR) Um den Chairman's Award gewinnen zu können und so zu den besten Ford-Händlern in Europa zu gehören, reichen überdurchschnittliche Verkaufsleistungen nicht aus. Nur Händler, deren Kundinnen und Kunden nach einem Fahrzeugkauf oder nach in Anspruchnahme einer Serviceleistung die Leistungen mit Bestnoten bewerten, kommen überhaupt in die engere Auswahl für diese Trophäe."Mit gezieltem Aftersales-Marketing und einer übergeordneten Kundenstrategie die volle Transparenz beim Kundendienst und im Servicegeschäft vorsieht, können unser Händler hervorragende Resultate im Ersatzteilgeschäft erzielen. Mit dem Ford Video-Check, bei dem alle anfallenden Arbeiten von der Werkstatt in einem kurzen Video dokumentiert und erklärt werden, beweisen wir den hohen Anspruch an einen professionellen Service mit optimaler Transparenz" erklärt Peter Baumann, Service Manager Ford Motor Company (Switzerland) SA."Wie unser neuer CEO, Jim Farley bereits bei seinem Amtsantritt im Oktober richtig festgehalten hat, ist es für Ford wichtig, unsere Kunden als Teil unserer Familie anzusehen und auch so zu behandeln und ihnen Produkte und Dienstleistungen anzubieten, ohne die sie nicht leben können. Es freut mich deshalb umso mehr, dass auch die vier Gewinner traditionelle Familienunternehmen sind, die mit viel Engagement und Herzblut bei der Kundenzufriedenheit im Verkauf obenaus schwingen und dadurch auch herausragende Resultate erzielen konnten" so Ernst Ramic, Sales Manager, Ford Motor Company (Switzerland) SA.Pressekontakt:Dominic RossierManager Communications & Public Affairs043 233 22 80, drossier@ford.comOriginal-Content von: Ford Motor Company Switzerland SA, übermittelt durch news aktuellOriginalmeldung: https://www.presseportal.ch/de/pm/100000451/100861096