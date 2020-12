FRANKFURT (dpa-AFX) - Wirtschafts- und Finanztermine am Freitag, den 04. Dezember:

TERMINE UNTERNEHMEN

14:00 CHE: Glencore, Investor Update

TERMINE KONJUNKTUR

08:00 DEU: Auftragseingang Industrie 10/20

10:00 ITA: Einzelhandelsumsatz 10/20

11:00 GRI: BIP Q3/20

14:30 USA: Arbeitsmarktbericht 11/20

14:30 USA: Handelsbilanz 10/20

16:00 USA: Auftragseingang Industrie 10/20

16:00 USA: Auftragseingang langlebige Güter 10/20 (endgültig) EUR: Moody's Ratingergebnis Türkei, Russland

EUR: S&P Ratingergebnis Rumänien

EUR: Fitch Ratingergebnis Schweden, Malta

SONSTIGE TERMINE

10:15 DEU: Bundesumweltministerin Svenja Schulze (SPD) überreicht Förderbescheid für CO2-arme Stahlherstellung 11:30 Pk, Infozentrum der Salzgitter AG

11:00 DEU: Online-Pk Deutscher Bauernverband zum Streit um Insektenschutzgesetz DEU: Verleihung des 13. Deutschen Nachhaltigkeitspreises an Ursula von der Leyen °

Alle Angaben wurden mit größter Sorgfalt recherchiert. Dennoch übernimmt die dpa-AFX Wirtschaftsnachrichten GmbH keine Haftung für die Richtigkeit. Alle Zeitangaben erfolgen in MEZ./bwi