Die Aktien von Boeing haben sich am Donnerstag im Dow Jones Industrial oben festgesetzt. Im Zuge allgemeiner Gewinne bei Luftfahrtwerten schon fest in den Handel gestartet, weiteten sie ihr Plus im regulären Handel nach einer bekannt gewordenen Großbestellung für den 737 Max auf mehr als sieben Prozent aus. Über 236 Dollar erreichten die Boeing-Papiere ein Hoch seit dem 10. März, als der Corona-Crash gerade am Laufen war. Das ist zugleich ein starkes Kaufsignal für die Aktie.Bestellung von RyanairRyanair ...

Den vollständigen Artikel lesen ...