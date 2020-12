DJ Aktien Schweiz schließen den vierten Tag in Folge schwächer

ZÜRICH (Dow Jones)--Am Schweizer Aktienmarkt ist es am Donnerstag den vierten Tag in Folge abwärts gegangen. Nach dem starken November sei nach oben erst einmal die Luft raus, hieß es von Händlern. Auch positive Nachrichten zu den diversen Corona-Impfstoffen sorgen kaum mehr für Erleichterung, da sie großteils eingepreist sind. Zudem wird den Börsianern bewusst, dass auch mit Beginn von Impfungen das Thema Corona noch lange nicht vom Tisch sein wird. Belastet wird der eidgenössische Aktienmarkt derzeit auch vom Franken, der gegen den seit geraumer Zeit schwachen Dollar deutlich vorgerückt ist. Zum Teil hat sich die Schweizer Währung gegen den Greenback noch besser entwickelt als der Euro, dessen Stärke ebenfalls auf den benachbarten Börsen der Euroländer lastet.

Der SMI verlor 0,9 Prozent auf 10.343 Punkte. Bei den 20 SMI-Werten standen sich 16 Kursverlierer und 3 -gewinner gegenüber, unverändert schloss 1 Aktie. Umgesetzt wurden 52,66 (zuvor: 52,04) Millionen Aktien.

Kaum besser als der Gesamtmarkt schnitten Nestle mit einem Kursminus von 0,7 Prozent ab. Die Experten von JP Morgan haben die Kaufempfehlung für die Aktie bestätigt und das Kursziel leicht angehoben. Derweil will Nestle in den kommenden fünf Jahren 3,2 Milliarden Schweizer Franken in Initiativen zur Bekämpfung des Klimawandels investieren. Dazu gehören eine stärkere Berücksichtigung von nachhaltiger Landwirtschaft und "CO2-neutralen" Marken in den Lieferketten sowie eine 100-prozentige Versorgung des Unternehmens mit erneuerbaren Energien bis 2025.

Die Alcon-Aktie zeigte sich wie am Vortag unter Druck. Der Aktie des Augenheilkunde-Spezialisten gelingt es seit ihrem Börsengang im Frühjahr 2019 nicht, die Hürde von 60 Franken nachhaltig zu überschreiten. Am Donnerstag verlor sie 2,2 Prozent auf 55,70 Franken. Auch andere Pharma-Werte tendierten zur Schwäche. Lonza fielen um 2,3 Prozent, Novartis um 1,2 Prozent, Roche hielten sich mit einem Abschlag von 1 Prozent etwas besser.

Bankenwerte zeigten dagegen relative Stärke. UBS gewannen 0,4 Prozent. Credit Suisse tendierten mit minus 1 Rappen nur optisch niedriger, denn die Titel wurden ex Dividende (knapp 14 Rappen) gehandelt. Auch Luxusgüterwerte hielten sich recht gut. Swatch gewannen 0,3 Prozent, Richemont tendierten 0,4 Prozent niedriger.

