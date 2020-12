DJ XETRA-SCHLUSS/Leichter - Euro drückt weiter auf die Stimmung

FRANKFURT (Dow Jones)--Der weiter steigende Euro hat am Donnerstag den deutschen Aktienmarkt belastet. Die Gemeinschaftswährung hat nun auch die Marke von 1,21 Dollar klar übersprungen und damit neue Zweieinhalbjahreshochs markiert. Marktanalysten sehen als nächstes Ziel der Bewegung die Marke von 1,25 Dollar. Einerseits bremst der Euro die Gewinnentwicklung in Europa. Andererseits gilt er als Zeichen für anhaltende US-Investitionen in der Eurozone. Der DAX verlor 0,5 Prozent auf 13.253 Punkte.

Analysten reagieren verschnupft auf Tui-Rettungspaket

Tui verloren 5,4 Prozent. Die Aktie reagierte damit auf negative Analystenstimmen nach dem jüngsten Rettungspaket. Die Citigroup hat die Erwartung für den Gewinn je Aktie für 2022 wegen des zu erwartenden Verwässerungseffekts um 39 Prozent gesenkt und das Papier zum Verkauf empfohlen. Eine Verkaufsempfehlung sprach auch die NordLB aus. Zwar dürfte das Reisegeschäft sich relativ schnell erholen, sobald die Pandemie im Griff sei, denn die Reisesehnsucht sei groß, so die Analysten. Wann das aber sein werde, bleibe ungewiss.

Insgesamt blieb die Stimmung für den Reisesektor aber gut. Lufthansa gewannen 1,6 Prozent und Fraport 1 Prozent. Im Gefolge stiegen Airbus um 4 Prozent und MTU Aero um 2,6 Prozent - hier stützte auch die Nachricht, dass Ryanair eine deutliche Ausweitung ihrer Bestellungen von Flugzeugen des Typs 737 MAX von Boeing angekündigt hat.

Am Abend stehen zudem die Index-Entscheidungen der Deutschen Börse im Mittelpunkt. Hier dürften Siemens Energy zum MDAX-Aufsteiger für den Abend des 18. Dezember gekürt werden. Die Aktie schloss im Vorfeld mit Abgaben von 1,2 Prozent.

Krones mit Umstrukturierungen

Die Papiere von Krones büßten 0,2 Prozent ein. Der Konzern hat Kosten für die Umstrukturierungen von insgesamt 75 Millionen Euro angekündigt. "Das drückt die EBITDA-Marge auf 3,5 bis 4 Prozent", so ein Händler. Nach dem jüngsten Anstieg habe es nun leichte Gewinnmitnahmen gegeben, dramatisch sei die Anpassung aber nicht.

Umgesetzt wurden im Xetra-Handel bei den DAX-Werten rund 64,3 (Vortag: 63,8 ) Millionen Aktien im Wert von rund 2,92 (Vortag: 3,03) Milliarden Euro. Es gab 9 Kursgewinner und 21 -verlierer.

=== INDEX zuletzt +/- % +/- % YTD DAX 13.252,86 -0,45% +0,03% DAX-Future 13.251,50 -0,41% +1,50% XDAX 13.254,75 -0,35% +0,91% MDAX 29.287,18 +0,15% +3,44% TecDAX 3.085,33 -0,30% +2,33% SDAX 13.842,62 -0,07% +10,64% zuletzt +/- Ticks Bund-Future 174,97 41 ===

