DJ Volkswagen-Kommunikationschef von Bestenbostel hört auf

FRANKFURT (Dow Jones)--Bei Volkswagen gibt es an der obersten Stelle der Konzernkommunikation einen Wechsel: Peik von Bestenbostel, Sprecher von CEO Herbert Diess, wird seinen Posten als Leiter der Konzernkommunikation zum Jahreswechsel abgeben, teilte der Autokonzern mit. Von Bestenbostel scheide nach zwölf Jahren bei VW im Rahmen der Altersregelung aus dem Unternehmen aus. Nachfolgerin werde Nicole Mommsen, die von Goldman Sachs im August zu Volkswagen kam.

"Ich hatte mit Peik v. Bestenbostel in den vergangenen vier Jahren einen ebenso kompetenten wie loyalen Berater an meiner Seite, der die Konzernkommunikation in Zeiten der Dieselkrise, Transformation und Corona sicher gesteuert hat", so Diess laut Mitteilung. Mommsen sei mit ihrem internationalen Background, ihrer Kapitalmarkterfahrung und der Mischung aus Journalismus, Konzern- und Beratungserfahrung "die ideale Besetzung für die Leitung der Group Communications."

Mommsen verantwortete vier Jahre die Kommunikation von Goldman Sachs im deutschsprachigen Raum. Zuvor leitete sie die globale externe Kommunikation bei Merck in Darmstadt, arbeitete als Beraterin für Brunswick und als Journalistin bei Bloomberg News.

December 03, 2020 11:59 ET (16:59 GMT)

