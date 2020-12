Die Deutsche Bank befindet sich in einem tiefgreifenden Umbruch. Der Sparkurs wurde jüngst sogar verschärft. So soll das Filialnetz noch stärker schrumpfen als gedacht. Aber auch auf der Ertragsseite scheint es mit Blick auf die Investmentsparte vorwärts zu gehen.Konkret: Kreisen zufolge dürfte Deutsche Bank-Vorstandschef Christian Sewing in der kommenden Woche den Ausblick für diesen Geschäftsbereich anheben, wie die Nachrichtenagentur Bloomberg am Freitag berichtete. Sewing werde auf dem Investorentag ...

Den vollständigen Artikel lesen ...