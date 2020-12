41% der Weltbevölkerung und 57% der Wirtschaft könnten bis 2040 von Überschwemmungen betroffen sein, und mehr als ein Drittel der heutigen landwirtschaftlichen Nutzfläche wird unter hohem Wasserstress stehen

Die Moodys-Tochtergesellschaft Four Twenty Seven veröffentlichte heute einen Bericht, in dem die künftige Exposition der Weltbevölkerung, der Wirtschaft und der Landwirtschaft gegenüber einer Reihe von Klimarisiken analysiert wird, wobei sowohl globale Trends als auch Erkenntnisse nach Ländern beleuchtet werden. Der Bericht stützt sich auf neue Analysen, die von Four Twenty Seven entwickelt wurden, und bewertet die Exposition gegenüber Überschwemmungen, Hitzestress, Hurrikanen und Taifunen, dem Anstieg des Meeresspiegels, Waldbränden und Wasserstress. Er basiert auf dem einzigen bekannten globalen Datensatz, der die physische Klimarisiko-Exposition mit dem Bevölkerungsstandort, der BIP-Kaufkraftparität (KKP) und den landwirtschaftlichen Gebieten innerhalb der Länder abgleicht.

"Dieser neuartige Datensatz bietet einen detaillierten Überblick über die Exposition wichtiger menschlicher und wirtschaftlicher Ressourcen auf der ganzen Welt. Das Verständnis der Exposition ist für Investoren und Kreditinstitute entscheidend, um Klimarisiken einzupreisen, aber auch, um Finanzströme in Richtung Anpassung und Resilienz dorthin zu lenken, wo sie am meisten gebraucht werden", sagt Emilie Mazzacurati, Global Head der Sparte Moody's Climate Solutions in der Moody's ESG Solutions Group sowie Gründerin und CEO von Four Twenty Seven.

Die Ergebnisse von Messen, worauf es ankommt: Ein neuer Ansatz zur Bewertung länderbezogener Klimarisiken haben erhebliche Auswirkungen auf die menschliche Gesundheit, die Ernährungssicherheit und die wirtschaftliche Produktivität.

Zu den wichtigsten Ergebnissen gehören:

Es wird vorhergesagt, dass die Zahl der Menschen, die schädlichen Überschwemmungen ausgesetzt sind, bis 2040 von 2,2 Milliarden auf 3,6 Milliarden Menschen oder von 28% auf 41% der Weltbevölkerung ansteigen wird, wobei etwa 78 Billionen Dollar, d.h. etwa 57% des derzeitigen Bruttoinlandprodukts der Welt, von Überschwemmungen betroffen sein werden.

Mehr als 25% der Weltbevölkerung könnten im Jahr 2040 in Gebieten leben, in denen die Häufigkeit und Schwere von heißen Tagen die lokalen historischen Extreme bei Weitem übersteigen, was negative Auswirkungen auf die menschliche Gesundheit, die Arbeitsproduktivität und die Landwirtschaft haben wird. In einigen Regionen Lateinamerikas wird der Klimawandel im Jahr 2040 80-100% der Landwirtschaft einem erhöhten Hitzestress aussetzen.

Bis 2040 wird mehr als ein Drittel der heutigen landwirtschaftlichen Nutzfläche einem hohen Wasserstress ausgesetzt sein. In Afrika werden in Zukunft über 125 Millionen Menschen und über 35 Millionen Hektar landwirtschaftlicher Nutzfläche einem erhöhten Wasserstress ausgesetzt sein, was die regionale Ernährungssicherheit bedroht.

Bis 2040 könnte fast ein Drittel der Weltbevölkerung in Gebieten leben, in denen die meteorologischen Bedingungen und die Verfügbarkeit pflanzlicher Brennstoffe bei einer Entzündung die Ausbreitung von Waldbränden ermöglichen würden.

Über die Hälfte der Bevölkerung in kleinen Insel-Entwicklungsländern ist entweder Hurrikanen und Taifunen oder Küstenüberflutungen ausgesetzt, die durch den Anstieg des Meeresspiegels noch verstärkt werden. Allein in den Vereinigten Staaten und China sind Ressourcen im Wert von über 10 Billionen Dollar des BIP (PPP) Hurrikanen und Taifunen ausgesetzt.

Ein vollständiges Exemplar des Berichts finden Sie hier.

Der vollständige Sovereign-Datensatz ist auf Anfrage bei Moody's ESG Solutions erhältlich.

ÜBER MOODY'S ESG SOLUTIONS

Moody's ESG Solutions Group ist eine Geschäftssparte der Moody's Corporation, die die wachsende weltweite Nachfrage nach Daten zu ESG und Klimarisiken bedient. Zur Sparte gehört auch Four Twenty Seven, ein führender Herausgeber und Anbieter von Daten, Marktinformationen und Analysen im Zusammenhang mit physischen Klima- und Umweltrisiken. Die Gruppe nutzt die Daten und Expertise von Moody's in den Bereichen ESG, Klimarisiken und nachhaltige Finanzen und stellt gemeinsam mit Moody's Investors Service (MIS) und Moody's Analytics (MA) eine umfassende, integrierte Suite an ESG- und Klimarisikolösungen bereit, die ESG-Scores, Analysen, Nachhaltigkeitsratings und Sustainable Finance Reviewer/Zertifizierer-Dienstleistungen umfasst.

Weitere Informationen finden Sie unter Moody's ESG Climate Risk hub.

Die Ausgangssprache, in der der Originaltext veröffentlicht wird, ist die offizielle und autorisierte Version. Übersetzungen werden zur besseren Verständigung mitgeliefert. Nur die Sprachversion, die im Original veröffentlicht wurde, ist rechtsgültig. Gleichen Sie deshalb Übersetzungen mit der originalen Sprachversion der Veröffentlichung ab.

Originalversion auf businesswire.com ansehen: https://www.businesswire.com/news/home/20201203005854/de/

Contacts:

MOODY'S ESG SOLUTIONS

Lisa Stanton

MD-Global Sales Lead/ESG

+1 415 874 6000

Lisa.Stanton@moodys.com



MEDIA INQUIRIES

Julian Knapp

Moody's ESG Communications

+44 207 772 1967

Julian.Knapp@moodys.com



Natalie Ambrosio Preudhomme

Four Twenty Seven

+1 707 338 7508

nambrosio@427mt.com



moodys.com/esg

@MoodysESG

linkedin.com/company/moodys-corporation