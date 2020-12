WASHINGTON (dpa-AFX) - Der US-Senat hat einen von Präsident Donald Trump nominierten Kandidaten für das Leitungsgremium der US-amerikanischen Notenbank Fed bestätigt. Am Donnerstag votierte eine knappe Mehrheit von 48 zu 47 Senatoren für die Berufung von Christopher Waller in das Board of Governors der Fed. Bisher war der Ökonom Waller als Forschungsdirektor der regionalen Notenbank von St. Louis tätig./jkr/jha/