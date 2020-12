Einige PS5-Käufer hatten in ihren Amazon-Paketen statt einer Konsole Katzenfutter vorgefunden. Sie wurden zwar entschädigt, viele wollen aber ihre Playstation. Jetzt gibt es gute Nachrichten. Das Chaos rund um den Start der Playstation 5 hat zum Teil seltsame Blüten getrieben. In Großbritannien etwa hatten sich zahlreiche PS5-Interessenten, die die Next-Gen-Konsole bei Amazon vorbestellt hatten, darüber beschwert, dass sie statt dem Gerät etwa Katzenfutter in den Paketen vorfanden. Auch von Fußmassagegeräten wurde berichtet - offenbar ein Fehler beim Verpacken. Entsprechend ...

