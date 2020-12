Audi hat seine Investitionsplanung für die kommenden fünf Jahre festgezurrt. Trotz Coronapandemie will die Premium-Marke rund 17 Milliarden Euro in die Entwicklung von Zukunftstechnologien stecken. Insgesamt 35 Milliarden Euro will VW-Konzerntochter Audi in den kommenden fünf Jahren in künftige Fahrzeugprojekte investieren. Davon knapp die Hälfte in Zukunftstechnologien. Dabei zeigt sich: auch die Hybridisierung ist für Audi ein Zukunftsthema. Audis Zukunft auf 3 Säulen: Elektrifizierung, Hybridtechnologie und Digitalisierung Somit bleibt bei Audi weiterhin das Thema Hybridisierung ganz ...

