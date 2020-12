Das Telefon war mal schick, inzwischen nervt es nur noch, meint unser Autor. Er plädiert gegen Cold-Calls und meint: Pitcht per E-Mail und macht einen Gesprächstermin. Ein Kommentar. Bist du schon einmal unangemeldet in ein Unternehmen gegangen, hast dich an den Schreibtisch einer Person gestellt und sie mit einer Tröte in der Hand solange genervt, bis sie dir deine Aufmerksamkeit schenkt? Nein? Ich auch nicht. Würdest du es tun? Ich denke, wahrscheinlich nicht! Warum auch, es ist unhöflich, es ist übergriffig und die Person würde dich künftig meiden, wo es nur geht. Und ...

