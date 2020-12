FuelCell Energy (US35952H6018) regt ohne Zweifel die Fantasie der Anleger an. Der Pionier auf dem Gebiet der Wasserstoff-Brennstoffzelle hatte seit Anfang November mehr als 400 % zugelegt.Mal Hand aufs Herz: Was würden Sie machen, wenn Sie CEO des Unternehmens wären? Die Fantasie in hartes Kapital umwandeln und damit die Forschung und Entwicklung zur Produktentwicklung und den berühmten "competitive edge' nutzen. Dies genau hat das Unternehmen gemacht und eine Kapitalerhöhung angekündigt. Es kündigte an, 162,5 Mio. US-Dollar durch die Ausgabe von Aktien einnehmen zu wollen.Gleichzeitig werden einige Primärinsider im Unternehmen ihre Aktienbestände verkaufen. Von den 39,7 Mio. Aktien stammen 63 % aus der Neuemission, um Kapital für das Unternehmen zu generieren und 37 % von Altaktionären, die Kasse machen wollen. Die Verwässerung aus der Kapitalerhöhung dürfte rund 7,8 % betragen, was natürlich eher auf den Kurs drückt. Andererseits wird durch diese Kapitalerhöhung das Unternehmen in die Lage versetzt, seine ausstehenden Schulden faktisch ganz zu tilgen (wenn es das denn will).

