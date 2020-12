Europa kommt in Sachen Elektromobilität voran. In den ersten elf Monaten 2020 wurden 500.000 vollelektrische Autos verkauft. Bis 2030 sollen 30 Millionen Elektroautos auf EU-Straßen fahren. In den 18 größten Märkten Europas, inklusive Großbritannien, sind zwischen Januar und Ende November insgesamt 500.000 reine Elektroautos verkauft worden - Rekord. Im gesamten Jahr 2019 belief sich der E-Auto-Absatz noch auf 354.000, wie der Guardian unter Berufung auf Daten von Schmidt Automotive Research berichtet. Rechnet man Hybridautos dazu, haben elektrifizierte Fahrzeuge sogar schon die ...

Den vollständigen Artikel lesen ...