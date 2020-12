Freiburg (ots) - (...) Es wäre fast ein Wunder, wenn Schwarz-Rot noch eine Reform mit Blick auf die Selbstständigen schaffte - so nötig sie zweifellos ist. Denn viele von ihnen sind im Alter auf staatliche Fürsorge angewiesen. (...)



Wenn ein Drittel der Arbeitnehmer weder Anspruch auf eine Betriebsrente noch einen Riester-Vertrag hat - und das ist laut dem Sozialbeirat der Regierung der Fall - baut sich ein Problem auf. Umso dringlicher müssten Riester und die Förderung der Eigenvorsorge geändert werden. (...) Doch davon kann keine Rede sein. Selbst wenn Schwarz-Rot dafür ein Konzept hätte: Genau wie bei den Überlegungen für die Selbständigen rennt der Koalition die Zeit davon. In der Rentenpolitik hinterlässt Schwarz-Rot also der Bundesregierung, die im Herbst 2021 ins Amt kommt, ein schweres Erbe.http://mehr.bz/3uu2t (BZ-Plus)



