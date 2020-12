Hier geht die Post ab: Jahresend-Rallye erfasst neuen Sektor! Hammer-Performance bei dieser frischen IPO-Aktie erwartet!

Anzeige / Werbung

Reich mit Heilpilz-Aktien! Dieser neue Player hat ein besonderes Alleinstellungsmerkmal! Man ist der einzige Branchenplayer mit Fokus auf den Wirkstoff Muscimol! Die bisherige Performance spricht für sich!

Jahresend-Rallye erfasst nun auch diesen Sektor! Neu-Vorstellung explodiert bereits! Ein schneller Einstieg lohnt sich noch!

Nach COMPASS und MindMed kommt nun die nächste Knaller-Aktie im psychedelischem Spezialsektor! Die Performance spricht für sich!

Einzigartiges Businessmodell ohne jegliche Konkurrenz!

First Mover Advantage sorgt bereits für hohe Volumina an der Börse

Experten im Management-Team, um schnellstmöglich durchzustarten

Liebe Leserinnen und Leser,

das nennen wir einen echten Volltreffer! Nach unserer Erstvorstellung kam der Aktienkurs gleich richtig in Fahrt!

Wer von Anfang an dabei war sitzt bereits auf schönen Gewinnen! Doch wir sind hier noch ganz am Anfang einer erfolgsversprechenden Firmengeschichte, da der IPO erst wenige Wochen alt ist!

Während sich viele andere Unternehmen ausruhen, arbeitet unsere Neu-Entdeckung aus dem Bereich der funktionellen Pilze mit Vollgas an der Fertigstellung des ersten spektakulären Produkts.

Die Firma ist extrem aktiv und bringt eine News nach der anderen!

Innerhalb der letzten Tage wurden wieder diverse Informationen seitens des Unternehmens veröffentlicht, welche für die nächste Kursexplosionen verantwortlich sein können.

Durch die sensationellen Börsengängen von zum Beispiel COMPASS Pathways und MindMed in den vergangenen Monaten kann man schon sehr gut erkennen, dass der Markt das enorme Potential für Medikamente der nächsten Generation langsam, aber sicher erkannt hat.

Beide Unternehmen haben in kürzester Zeit absolute Traum-Bewertungen erreicht und Investoren der ersten Stunde zu Reichtum verholfen!

Aktionäre bei Compass oder MindMed wurden auf einen Schlag reich mit ihren Investments! Aber: Der Sektor steckt noch in den Kinderschuhen - es gibt daher immer wieder neue Chancen auf eine solche Performance!

Sollten Sie also bei diesen Unternehmen nicht dabei gewesen sein, dann ärgern Sie sich nicht! Wir haben die nächste spannende Möglichkeit für Sie identifiziert!

Unsere Neuvorstellung ist noch weitgehend unbekannt und startet erst gerade durch! Hier lohnt sich der Einstieg!

Das Unternehmen Psyched Wellness Ltd. (WKN: A2QGCM; CSE: PSYC) ist erst seit dem 22. Oktober 2020 and der Canadian Stock Exchange CSE gelistet und kann einer der neuen Stars am Pilzhimmel werden!

Psyched Wellness Ltd.

(WKN: A2QGCM; Ticker: PSYC)

"From zero to hero": Enormes Potential sorgt für Kursfantasie!

Psyched Wellness Ltd. (WKN: A2QGCM; CSE: PSYC) ist ein Life-Science-Unternehmen, das auf die handwerkliche Herstellung und den Vertrieb von funktionellen Pilzen spezialisiert ist.

Die langfristigen Pläne des Unternehmens sehen die Erforschung von Produktmöglichkeiten von psychedelischen Pilzen vor.

Der klare Researchfokus liegt in dem Wirkmechanismen der Substanz Muscimol, die aus dem Fliegenpilz gewonnen wird. Dabei sollen die gesundheitsfördernden Elemente mit einer speziellen Formulierung herausgelöst werden. Das Endprodukt ist somit ungiftig. Die Verträglichkeit des Endprodukts soll zeitnah in pre-klinischen Studien bestätigt werden.

Aufgrund der noch aktuellen Legalisierungs- und Regulierungsproblematik in nahezu allen Ländern dieser Welt konzentriert sich Psyched Wellness zunächst noch auf funktionelle Pilze, die als Lebensmittel und nicht als Arzneimittel eingestuft werden.

Und darin liegt der entscheidende Wettbewerbsvorteil! Funktionelle Pilze unterliegen keinen Restriktionen und fortgeschrittenen klinischen Testphasen und können damit SOFORT produziert und verkauft werden.

Somit können mit den ersten Produkten SOFORTIGE ERTRÄGE generiert werden, um in der Folge das Unternehmen für die Zukunft noch besser positionieren zu können.

Psyched Wellness Ltd. (WKN: A2QGCM; CSE: PSYC) ist ein kanadischer Pionier mit Fokus auf Nahrungsergänzungsmittel, das sich dem Schutz, der Wiederherstellung und der Wiedererlangung eines gesünderen Körpers und Geistes durch die Produktion und den Vertrieb von handwerklich hergestellten Heilpilzen verschrieben hat.

Boom-Sektor funktionelle Pilze: Mega Markt mit richtigem Produkt

Führende Experten und Wissenschaftler schätzen den weltweiten Markt für funktionelle Pilze im Jahr 2024 auf über 34,3 Milliarden Dollar. Die jährliche Wachstumsrate wird bis dahin ca. 8 Prozent betragen. Rechnet man die medizinischen Eigenschaften von psilocybinhaltigen Pilzen mit ein, so multipliziert sich der weltweite Markt schnell um das Hundertfache.

Quelle: Psych Wellness, Modor Intelligence

Sensationelle News in den letzten Wochen - so werden solide Firmen mit visionärem Blick aufgebaut!

Damit Ihr Investment ein voller Erfolg wird unternimmt das Management-Team jegliche Kraftanstrengung!

Neben den laufenden Forschung- und Entwicklungsaktivitäten zu seinem Erstprodukt hat Psyched Wellness auch das Führungsteam aufgestockt. In letzter Zeit konnten einige wegweisende Unternehmensaktivitäten bekannt gegeben werden:

Handelsstart an der Canadian Securities Exchange: Eines der führenden Börsensegmente für Micro-Cap-Juniorfirmen, um sich Kapital für den Aufbau und das Wachstum eines Unternehmens zu beschaffen;

Funktionelle Pilztinktur ist in Entwicklung: Tinktur aus Fliegenpilzextrakt (Amanita muscaria) - dem vermutlich bekanntesten Pilz der Welt;

Neues Mitglied im Board of Directors: Professor David Nutt (Facharzt für Psychiatrie am Edmond J. Safra Center for Ethics, Professor für Neuropsychopharmakologie an der Abteilung für Gehirnforschung des medizinischen Instituts im Hammersmith Hospital (Imperial College London) und Chair im wissenschaftlichen Beirat von COMPASS Pathways) ( LINK zur Pressemeldung )

Neues Mitglied im wissenschaftlichen Beirat: Kevin Feeney (Experte in der Untersuchung psychoaktiver Substanzen im Allgemeinen und Amanita Muscaria im Besonderen zur Identifizierung neuer bzw. neuartiger Nutzungsmöglichkeiten des Wirkstoffs Muscimol für verschiedenste Gesundheits- und Wellness-Anwendungen." ( LINK zur Pressemeldung )

Professor David Nutt - eine absolute Koryphäe und Bereicherung

Quelle: Wikipedia

Nach Bekanntgabe seiner neuen Position bei Psyched Wellness äußerte er sich wie folgt:

"Als Vorreiter auf dem Gebiet der neuen psychedelischen Medizin bin ich seit langem fasziniert von der jahrhundertealten Anwendung des Fliegenpilzes (Amanita Muscaria). Als Psyched Wellness mir die Chance eröffnete, diesen neuartigen psychoaktiven Pilz in die moderne Wissenschaft und Medizin einzubringen, habe ich sofort zugesagt!"

Der Experte tritt regelmäßig in Radio und Fernsehen auf, wo er sich einer breiten Öffentlichkeit präsentiert. Im Jahr 2010 wurde er vom Wissenschaftsmagazin "Times Eureka" unter die 100 wichtigsten Wissenschaftler Großbritanniens gereiht und ist in dieser Auflistung der einzige Psychiater.

Im Jahr 2013 wurde er für seine wissenschaftlichen Errungenschaften von Nature/Sense mit dem John Maddox Prize ausgezeichnet und im Jahr 2017 erhielt er von der University of Bath einen Ehrendoktortitel in Rechtswissenschaften.

Der Schlüssel zum Erfolg - Fokus zunächst auf einen Wirkstoff!

Einzigartige Chance und Wettbewerbsvorteil, da der Fliegenpilz (Amanita Muscaria) als normales Nahrungsmittel gilt!!

Der Wettbewerbsvorteil der Fliegenpilz-Produkte besteht darin, dass Psyched Wellness hier mit einem psychoaktiven Pilz arbeitet, bei dem es sich tatsächlich um ein funktionelles Nahrungsmittel handelt, weil er essbar ist und ihm auch ein gesundheitlicher Nutzen, wie zum Beispiel eine beruhigende, entspannende Wirkung, zugeschrieben wird.

In Mikrodosierung beruhigt Amanita Muscaria nachweislich den Körper, lindert körperliche Beschwerden und hilft beim Einschlafen.

Quelle: Psyched Wellness

Jede Tinktur wird mit extrahiertem Öl gefüllt, das aus getrockneten und gemahlenen Amanita Muscaria-Kapseln sowie anderen bekannten funktionellen Pilzen gewonnen wird.

Darauf aufbauend wird es später weitere Produkte aus der Amanita muscaria geben. Die R&D Abteilung beschäftigt sich bereits intensiv mit Folgeprodukten

"Microdosing" ist das neue Zauberwort für Kursexplosionen!

Fliegenpilz, für die meisten Menschen ein Synonym für giftig und tödlich, ist weitaus interessanter als man glauben mag. Die Dosis macht das Gift!

Die meisten Menschen halten den Fliegenpilz für einen tödlichen Giftpilz. Doch das ist ein völliger Trugschluss!! Nur in den seltensten Fällen kann der übermäßige Verzehr zu gesundheitlichen Problemen führen. Doch dazu bedarf es einer extrem hohen Konzentration.

Der Giftpilz hat halluzinogene Eigenschaften und wird deshalb als Halluzinogen, als Rauschmittel und als Entheogen verwendet. Die Effekte werden auf das Isoxazol-Derivat Ibotensäure und den decarboxylierten Metaboliten Muscimol zurückgeführt.

In sehr niedrigen Dosen fördert Amanita die Entspannung und kann als Schlafmittel verwendet werden und darum wird von Unternehmensseite gerade intensiv an der bestmöglichen Konzentration geforscht.

Der Fliegenpilz gilt schon seit Jahrhunderten in einigen Ländern als Delikatesse oder als Mittel für kulturelle Rituale. In Teilen Japans gilt der Pilz als leckere Spezialität und das nicht wegen seiner berauschenden Wirkung, sondern als Speisepilz.

Die Medien stürzen sich bereits auf Psyched Wellness

In einem Telefoninterview mit der bekannten Cannabis-Zeitschrift High Times bezeichnete Jeffrey Stevens, CEO von Psyched Wellness, die Börsennotierung seines Unternehmens als "großen Meilenstein" und er spricht über die generelle Zukunft des Marktes für Psychedelika, wie auch die Zukunftsaussichten für sein Unternehmen

Link:https://hightimes.com/health/psyched-wellness-listed-canadian-securities-exchange/

Einzigartiges Businessmodell - bisher ohne jegliche Konkurrenz

Produkte mit dem heilsamen Wirkstoff des Fliegenpilzes findet man so noch nicht am Markt, speziell nicht wenn man nach einer speziell dosierten Tinktur Ausschau hält!

Es gibt immer mal wieder Online-Shops, die getrocknete Fliegenpilze anbieten, doch diese beinhalten die höchste Dosis und können bei falscher Benutzung gesundheitliche Probleme bewirken.

Der Fliegenpilz - Amanita muscaria - gilt als Speisepilz und damit als Lebensmittel!

Erinnern Sie sich noch? Bis vor einigen Jahren war Cannabis weltweit strengstens verboten.

Erst in den letzten Jahren begann dies zu bröckeln und eine zunehmende Anzahl von Ländern legalisierte den Konsum zu Gesundheits- und Freizeitzwecken. Die Börse jubelte und es entstand ein ganz neuer Sektor!

Eine solche Entwicklung erwarten wir auch im Pilz-Sektor

Weitere Forschungen geben mehr Aufschluss über die heilenden Kräfte der "Magic Mushrooms" und daraus werden sich enorme Absatzmärkte entwickeln!

Quelle: Psyched Wellness

Investieren Sie in Psyched Wellness. Der Fliegenpilz als Glückbringer wird auch Ihnen Glück bringen und ihr investiertes Kapital kann schon bald um einiges ansteigen! Seit Oktober sind die ersten 100% Kursgewinn bereits eingetütet!

So kann es weitergehen! Die enorm hohen Volumina deuten bereits an, dass sich hier große Adressen einkaufen!

Psyched Wellness Ltd.

(WKN: A2QGCM; Ticker: PSYC)

Unsere Kaufargumente und Highlights zu Psyched Wellness:

Erstes biowissenschaftliches Unternehmen, das sich mit der Produktion und dem Vertrieb von Gesundheitsprodukten aus Fliegenpilzen beschäftigt.

Mit der Tinktur aus Amanita muscaria steht bereits das erste Produkt vor der Markteinführung.

Zunehmendes Interesse an pflanzlichen Wellness-Alternativen zu pharmakologischen Behandlungen bei Gesundheitsproblemen wie Schlaflosigkeit, Depressionen und Angstzuständen.

Legaler Konsum und Vertrieb, da als Lebensmittel und nicht als Droge klassifiziert.

TOP-Management aus der Cannabis-Branche und von Red Bull Canada; Terry Booth, der Gründer von Aurora Cannabis ist mit an Bord.

Keine Konkurrenz, da Erstanbieter dieses Produktes.

Aufbau einer einzigartigen Marke mit angeschlossener Vertriebsplattform und Forschungseinheit.

Erforschung diverser Heiltherapien für psychische Krankheiten, wie Depression und Abhängigkeiten versprechen hohe Umsätze.

Börsenneuling: Notierung erst seit 22. Oktober 2020; geringe Marktkapitalisierung mit knapp 16 Mio. CAD

Besuchen Sie gerne die Webseite des Unternehmens, um sich genauer über die innovative Gesellschaft zu informieren: LINK

Mit Psyched Wellness haben Sie eine echte Multi-Bagger-Chance!

Aktuell haben Sie noch die Möglichkeit zu Beginn dieses neuen Trends einzusteigen. Nutzen Sie den Vorteil, dass Psyched Wellness Ltd. (WKN: A2QGCM; Ticker: PSYC) bei den Marktteilnehmern noch relativ unbekannt ist und zögern Sie nicht zu lange! MindMed und Compass haben es vorgemacht!

Name: Psyched Wellness Ltd. WKN: A2QGCM ISIN: CA74447P1009 Börsenkürzel Deutschland: 5U9 Börsenkürzel Kanada: PSYC Letzter Börsenkurs an der Heimatbörse: 0,19 CAD (CSE) bzw. 0,159 € Tradegate

Link zu aktuellen Kursen and der kanadischen Börse CSE: LINK

Link zu Kursen an deutschen Börsenplätzen: LINK

Bitte beachten Sie, dass die Umsätze im Regelfall an der kanadischen Hauptbörse deutlich höher sind als an deutschen Börsen. Beachten Sie aber bitte immer limitierte Aufträge abzugeben! Generell sind Limit-Orders gegenüber reinen 'billigst' Orders vorzuziehen.



Wir sind keine Anlageberater - bitte beachten Sie unbedingt unsere Risikohinweise / Disclaimer.

Profitieren Sie von unserem über Jahrzehnte aufgebauten einzigartigen Netzwerk zu Brokern, Analysten und Branchenkennern und abonnieren Sie jetzt kostenlos und absolut unverbindlich unseren Newsletter!

Happy Trading wünscht Ihnen

Ihr Biotechradar-Team

Auszug von unseren Rechtlichen Hinweisen / Disclaimer / Risikohinweisen

Die Firma Financial Research & Publication Ltd. ist Betreiber der Webseiten:

Rohstoffradar.de , Biotechradar.de, Cannabisradar.de und Cannabisradar.info im Folgenden "Webseiten" genannt.

Die Inhalte der "Webseiten", der Newsletter und sonstige Publikationen werden mit größtmöglicher Sorgfalt erstellt. Die Financial Research & Publication Ltd. übernimmt jedoch keine Gewähr für die Richtigkeit, Vollständigkeit und Aktualität der bereitgestellten Inhalte. Ferner wird in keiner Weise das Eintreffen von jeglichen Kursprognosen / Kurszielen garantiert. Die Nutzung der Inhalte der Webseite erfolgt auf eigene Gefahr des Nutzers. Das Webangebot richtet sich an Nutzer mit Wohnsitz in der Bundesrepublik Deutschland, der Schweiz oder in Österreich. Die Webseite richtet sich nicht an Benutzer, die ihren Wohnsitz in anderen Staaten, als den oben genannten, haben oder aus sonstigen Gründen unter die Vorschriften anderer Staaten fallen. Financial Research & Publication Ltd. übernimmt keine Zusicherung und Gewähr dafür, dass sich diese Webseite oder die auf ihr enthaltenen Informationen in Übereinstimmung mit den Gesetzen anderer Staaten, als der Bundesrepublik Deutschland, der Schweiz oder Österreich befindet.

Sämtliche Veröffentlichungen (z.B. Interviews, Artikel, Kurzberichte, Unternehmensvorstellungen, Börsenbriefe, Newsletter, Musterportfolios, charttechnische Einschätzungen usw.) dienen ausschließlich der Information und stellen keine Handelsempfehlungen hinsichtlich des Kaufs oder Verkaufs der besprochenen Instrumente dar. Alle Veröffentlichungen sind nicht mit einer professionellen Finanzanalyse gleichzusetzen, sondern geben lediglich die Meinung des Webseitenbetreibers (und / oder seiner in- oder externen redaktionellen Mitarbeiter oder Geschäftspartner) wieder. Bei allen Publikationen handelt es sich um journalistische Beiträge. Der Webseitenbetreiber und die für ihn tätigen Verfasser von allen Webseiteninhalten übernehmen keinerlei Gewähr für die Aktualität, Richtigkeit oder Vollständigkeit der der in den Veröffentlichungen enthaltenen Informationen. Der Webseitenbetreiber und die für ihn tätigen Verfasser sind keine Anlageberater. Gegenstand von publizierten Webseiteninhalte können Aktien von Unternehmen sein, die eine geringe Marktkapitalisierung aufweisen. Gerade bei Firmen mit einer niedrigen Marktkapitalisierung müssen Anleger oft mit einer hohen Volatilität bzw. niedrigen Marktliquidität rechnen.

Gegenstand von publizierten Webseiteninhalte und Beiträgen sind Aktien, die mit großen Kursrisiken verbunden sind und deshalb für unerfahrene oder risikoaverse Anleger nicht geeignet sind. Dies gilt insbesondere für alle Over The Counter (OTC), d. h. außerhalb einer überwachten Börse oder eines geregelten Marktes oder im sog. Freiverkehr gehandelten Aktien. Ähnliches gilt für die Aktien, die an der Australischen Börse (ASX), an kanadischen Börsen (z.B. in Toronto oder Vancouver) oder am Alternative Investment Market (AIM), einem Segment der Londoner Börse, gehandelt werden. Die von uns analysierten oder vorgestellten Aktien werden häufig auf einem dieser Märkte gehandelt, bei denen es sich um Segmente der höchsten Risikoklasse handelt. Titel, die dort gehandelt werden, sind jederzeit von der Möglichkeit eines Totalverlustes, von hoher Volatilität und der Möglichkeit eingeschränkter Handelbarkeit und insbesondere Veräußerbarkeit auf Grund geringer Handelsvolumina bedroht. Hohen Kurschancen stehen gewaltige Risiken gegenüber.

Alle Informationen, die auf den "Webseiten", den Newslettern oder sonstiger Veröffentlichungen enthalten sind, stellen weder eine Aufforderung noch ein Angebot zum Verkauf oder Kauf von Anlagen oder für andere Transaktionen dar. Es sind auch keine Empfehlungen im Rahmen einer Anlageberatung.

Veröffentlichte Publikationen enthalten lediglich eine unverbindliche Meinungsäußerung zu den angesprochenen Anlageinstrumenten und den Marktverhältnissen zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Publikation. Eine Einschätzung zur Firma, insbesondere zu Aktienkurszielen kann sich ohne vorherige Ankündigung ändern. Alle Daten und Informationen stammen aus Quellen, die der Herausgeber zum Zeitpunkt der Erstellung für vertrauenswürdig und zuverlässig erachtet. Trotz aller Sorgfalt bei der Erstellung der Webseiteninhalte übernimmt der Herausgeber / Autor keinerlei Haftung oder Garantie für die Richtigkeit, Vollständigkeit und Genauigkeit der in den Berichten enthaltenen Informationen bzw. für Verluste, die sich aus eventuellen Fehlern, Auslassungen oder Ungenauigkeiten ergeben könnten. Haftungsansprüche gegen Financial Research & Publication Ltd. bzw. den Autoren, welche sich auf Schäden ideeller oder materieller Art beziehen, die durch die Nutzung oder Nichtnutzung der dargebotenen Informationen entstehen, sind grundsätzlich ausgeschlossen, es sei denn es liegt vorsätzliches oder grob fahrlässiges Verhalten des Autors bzw. Financial Research & Publication Ltd. vor. Insbesondere übernimmt Financial Research & Publication Ltd. keine Garantie dafür, dass genannte Prognosen eintreffen oder Kursziele / mögliche zukünftige Firmenwerte erreicht werden. Ferner bilden weder diese Veröffentlichung noch die in ihren enthaltenden Informationen die Grundlage für einen Vertrag oder eine Verpflichtung irgendeiner Art.

Financial Research & Publication Ltd. übernimmt keine Haftung für bereitgestellte Handelsanregungen, Markteinschätzungen und anderweitige Informationen. Diese stellen in keiner Weise einen Aufruf zur individuellen oder allgemeinen Nachbildung dar. Die Hintergrundinformationen, Handelsanregungen und Markteinschätzungen, die Financial Research & Publication Ltd. auf ihren "Webseiten" veröffentlicht, stellen weder ein Verkaufsangebot für die behandelten Notierungen noch eine Aufforderung zum Kauf oder Verkauf von Aktien, aber auch nicht von Rohstoffen, Devisen, sonstigen Wertpapieren oder strukturierten und derivativen Finanzprodukten dar. Den Ausführungen liegen Quellen zugrunde, die der Herausgeber für vertrauenswürdig erachtet.

Unsere veröffentlichten Inhalte enthalten oft zukunftsgerichtete Aussagen, d. H. Aussagen oder Diskussionen, die Vorhersagen, Erwartungen, Überzeugungen, Pläne, Einschätzungen oder Prognosen darstellen, wie dies durch Wörter wie erwartet, mögliche, und geschätzt wird. Daher sollten Sie bei solchen Aussagen mit äußerster Vorsicht vorgehen und eine umfassende Recherche der Informationen zu unseren vorgestellten Unternehmen, die sich in unseren Publikationen befinden, sowie in Bezug auf solche zukunftsgerichteten Aussagen weiter nachforschen. Alle in unseren Veröffentlichungen gemachte zukunftsgerichtete Aussagen sind auf den Zeitraum beschränkt, in dem sie gemacht werden, und wir sind nicht verpflichtet, zukunftsgerichtete Aussagen zu aktualisieren, die sich jederzeit ändern können. Kursprognosen bei Finanzinstrumente in unseren Börsenbrief / Newslettern stellen keine Finanzanalyse / Anlageempfehlung dar, sie basieren ausschließlich auf subjektiven, charttechnischen Kursprognosen des Verfassers.

Offenlegung der Interessen: Grundsätzlicher Hinweis auf mögliche Interessenskonflikte gemäß § 34b WpHG sowie der Verordnung (EU) Nr. 596/2014 des europäischen Parlaments und des Rates vom 16. April 2014 über Marktmissbrauch - Marktmissbrauchsverordnung -

Eine individuelle Offenlegung zu Wertpapierbeteiligungen des Herausgebers und der Verfasser und/oder der Vergütung des Herausgebers oder der Verfasser durch das mit Veröffentlichungen im Zusammenhang stehende Unternehmen oder Dritte, werden unter der jeweiligen Veröffentlichung ausdrücklich ausgewiesen. Das gilt ebenso für Optionen und Derivate, die auf diesen Wertpapieren basieren. Der Webseitenbetreiber stellt Gesellschaften Marketing- und Werbedienstleistungen zur Verfügung. Wir werden meist von diesen vorgestellten Firmen (Sponsoren) oder auch von externen Dritten (z.B. von Consultants, die mit den Gesellschaften in Geschäftsbeziehung stehen) für Werbedienstleistungen kompensiert. Hier liegt ein Interessenskonflikt vor. Ferner kann zwischen den hier erwähnten Unternehmen und der Financial Research & Publication Ltd. ein Beratungs- oder sonstiger Dienstleistungsvertrag bestehen oder bestanden haben, womit ebenfalls ein Interessenkonflikt besteht. Da wir zu keinem Zeitpunkt ausschließen können, dass auch andere, Medien, Research- und Börseninformationsdienste die von uns erwähnten Werte im gleichen Zeitraum besprechen, kann es zu einer symmetrischen Informations- und Meinungsgenerierung kommen. Auch kann nicht ausgeschlossen werden, dass Gesellschaften, die Module zur Steigerung der Marktbekanntheit beim Webseitenbetreiber gebucht haben, nicht auch andere Dienstleister parallel nutzen. Wir werden in der Regel von auf unserer Website von besprochenen Unternehmen (Sponsoren) für Werbe- und Marketingdienstleistungen entschädigt. Wir sind nicht in der Lage, alle von öffentlichen Unternehmen oder deren Management publizierten Daten zu überprüfen. Ausgewählte Unternehmen sind nur profiliert, wir empfehlen keine Aktien zu kaufen oder zu verkaufen. Wir können nicht garantieren, dass alle Informationen korrekt sind und wir können zukunftsgerichtete Aussagen machen, die unsicher und riskant sind.



Financial Research & Publication Ltd. oder Mitarbeiter des Unternehmens können jederzeit eigene Aktien der vorgestellten Unternehmen erwerben oder veräußern (z. B. Long- oder Shortpositionen). Das gilt ebenso für Optionen und Derivate, die auf diesen Wertpapieren basieren. Die daraus eventuell resultierenden Transaktionen können unter Umständen den jeweiligen Aktienkurs des Unternehmens beeinflussen. Für die Bereitstellung von Informationen (z.B. Fachartikel, Interviews) auf den "Webseiten", den Newslettern oder sonstigen Publikationen wird der Webseitenbetreiber in der Regel von den jeweiligen Unternehmen oder Dritten (sogenannte "third parties") entlohnt. Zu den "third parties" zählen z.B. Investor Relations, Public Relations, Dienstleistungs-Vermittler / Consultants, Broker oder Investoren. Financial Research & Publication Ltd. können teilweise direkt oder indirekt für die Vorbereitung und elektronische Verbreitung und für andere Dienstleistungen von den besprochenen Unternehmen oder sogenannter "third parties" mit einer Aufwandsentschädigung in bar und/-oder Aktien bzw. Optionen entlohnt werden. Auch wenn wir jede Analyse und sonstige Inhalte nach bestem Wissen und Gewissen sowie fachmännischen Standards erstellen, raten wir Ihnen, bezüglich Ihrer Anlageentscheidungen noch weitere externe Quellen, wie z.B. Ihre Hausbank oder einen Berater Ihres Vertrauens, hinzuzuziehen. Informationen und Analysen sind nur für Unterhaltungs-, Informations- und Bildungszwecke vorgesehen. Nichts in einem Artikel, Newsletter, Börsenbrief, Kommentar, Webseiteninhalt, Interview oder andere Inhalte ist oder kann als Anlageberatung oder ein Angebot oder eine Aufforderung zum Kauf oder Verkauf von Aktien ausgelegt werden. Artikel, Interviews zu anderen Inhalten basieren auf öffentlichen Informationen und Gesprächen mit dem Management oder Firmenmitarbeitern. Wir sind nicht in der Lage, alle von öffentlichen Unternehmen oder deren Management freigegebenen Daten zu überprüfen. Vorgestellte Unternehmen werden nur beschrieben, wir empfehlen keine Aktien zum Kauf oder Verkauf. Wir können nicht garantieren, dass alle Informationen korrekt und zuverlässig sind. Die Angaben sind eventuell nicht vollständig oder richtig. Wir machen möglicherweise zukunftsgerichtete Aussagen, die unsicher und riskant sind.

Für die Berichterstattung über das das in diesem Artikel besprochene Unternehmen Psyched Wellness Ltd. wurden Verfasser und/oder Herausgeber entgeltlich entlohnt. Hierdurch besteht konkret und eindeutig ein Interessenkonflikt. Entweder Verfasser / Redakteur / Auftraggeber oder Vermittler halten zum Zeitpunkt der Veröffentlichung Aktien, Optionen oder Warrants und können diese Positionen auch jederzeit aufstocken oder verkaufen! Hierdurch besteht konkret und eindeutig ein Interessenkonflikt.

Es kann vorkommen, dass wir Drittanbieter für die elektronische Verbreitung von Nachrichten und Inhalten über unsere Kunden / unsere vorgestellten Unternehmen einbinden. Wir haben jedoch keine Kontrolle über den Inhalt der Informationen, die von unseren vorgestellten Gesellschaften und / oder Drittanbietern veröffentlicht werden, und überprüfen diese nicht. Diese Drittanbieter werden wahrscheinlich dafür entschädigt, dass sie positive Informationen über die Gesellschaften bereitstellen, auch wenn diese von ihnen nicht bekannt gegeben wird.

Impressum:

Financial Research & Publication Ltd.

20-22 Wenlock Road

London N1 7GU

England

E-Mail: kontakt@biotechradar.de

Verantwortliche Person: Paul Miller

Tel. 0044 20 3608 1991

Dies war ein Ausschnitt unseres Disclaimers, den kompletten Risikohinweis können Sie hier einsehen:

Enthaltene Werte: GB0030544687,CA60255C1095,CA62848R1064,CA74447P1009,US20451W1018