Was kosten Softwareprojekte? Wie vermeide ich es, viel Geld durch ein erfolgloses Produkt zu verbrennen? Wie eine inkrementelle Budgetierung Agilität erhöhen und zeitgleich Risiko minimieren kann. Mit dem steigenden Druck der Digitalisierung steigt auch das IT-Budget in Unternehmen seit Jahren an. Ein Trend, der ganz eigene Probleme verursacht. War die Budgetplanung von Softwareprojekten bereits zu Wasserfall-Zeiten gelinde gesagt "schwierig", wurde der effiziente Einsatz von Entwicklungsbudgets spätestens seit der Ära der agilen Softwareentwicklung zur Königsdisziplin. Die inkrementelle ...

Den vollständigen Artikel lesen ...