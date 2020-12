Die Börse geht mit neuem Optimismus in den letzten Handelstag der Woche. Vor dem Hintergrund einer überwiegend positiven Sitzung in New York, dessen Stimmung sich heute früh auch auf den asiatischen Handel übertrug, steigen auch die Kurse der wichtigsten Futures. Der DAX-Future signalisiert mit einem vorbörslichen Plus von 0,22 % auf 13.232 Punkte eine positive Eröffnung in Frankfurt um 09:00 Uhr. Auch die amerikanischen Futures spielen mit und notieren alle geschlossen im Plus, wobei der Nasdaq-Future mit einem Gewinn von 0,33 % auf 12.503 Punkten heraussticht.Der Handel verlief am Donnerstag schwach in Frankfurt. Einzig und allein der MDAX konnte ein kleines Plus von 0,15 % auf 29.287,18 Punkte erreichen. Alle anderen deutschen Benchmarks sanken und schlossen leicht im Minus. Die größten Verluste verzeichnete der DAX, der um -0,45 % auf 13.252,86 Punkte nachgab. Die Aktien von Linde (-2,00 %) und Covestro (-2,43 %) waren die größten Verlierer im DAX.

Den vollständigen Artikel lesen ...