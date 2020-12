DAX: In 2021 winkt sogar die 15.000er-Marke

Die markttechnischen Indikatoren zeigen sich im DAX unisono neutral. Das oszilliert aber nur knapp oberhalb der Nulllinie. Die Slow-Stochastik generiert kein kurzfristiges Verkaufssignal mehr. Die 13.500 bleiben trotzdem eine "harte Nuss". Die seit 10.11.2020 intakte Seitwärtsbewegung (13.500 bis 13.004) bildet den Boden für einen perspektivischen Anstieg im nächsten Jahr.

Für den deutschen Leitindex bedeutet dies mögliche Notierungen bis hin zu 15.000 Indexpunkten in 2021. Heute wird sich abermals eine Tagesbandbreite zwischen 13.500 und 13.236 Indexzählern ergeben. Risikoaverse Investoren sollten die Absicherungen ab 13.004 belassen.

Von fundamentaler Seite her werden heute die Aufragseingänge der deutschen Industrie erwartet. Zudem die US-Arbeitsmarktdaten ex Agrar. Die US-Börsen befinden sich bereits mitten in der Jahresend-Rally. Sowohl Dow Jones Industrial, als auch Nasdaq 100 sowie S&P 500 hatten zuvor ähnliche Muster wie der DAX 30 zu bewältigen.

