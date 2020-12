The following instruments on XETRA do have their last trading day on 04.12.2020Die folgenden Instrumente in XETRA haben ihren letzten Handelstag am 04.12.2020ISIN NameCH0228531478 LUGANO 13-20DE000A18UQM6 UBM DEVELOPMENT 15/20 FLRUS58013MEX83 MCDONALDS CORP. 2020 MTNDE000HSH4WB6 HCOB KK1 15/21DE000A1PGR33 HASPA PF.A.13 12/22DE000A1PGUK8 HASPA PF.A.15 12/21DE000A1RE5R2 HASPA IS.R.639DE000A1RE5S0 HASPA IS.R.640USP97475AG56 VENEZUELA 05/20 REGSUS760759AP52 REPUBLIC SERVIC. 12/22DE000DZ1JFH8 DZ BANK IS.R.2872 MTNDE000MHB9080 MUENCH.HYP.BK.IS.13/33XS1456577334 GLENMARK PHARMA. 16/21XS1330975035 NESTLE HLDGS 15/20 MTNXS2083962691 TEV.P.F.N.II. 19/25 REGS