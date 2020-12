Weitere Videos finden Sie unter: https://www.deraktionaer.tv Der DAX verzeichnete auch gestern wieder Verluste. Für ihn ging es um knapp 0,5 Prozent abwärts. An der Wall Street notierten die großen US-Indizes allerdings im Plus. Der Dow Jones legte um 0,3 Prozent zu. Der Nasdaq Composite um 0,2 Prozent. Bei den Einzelwerten geht es heute um Pfizer, BioNTech, Moderna, Alphabet, Tesla, Nikola, Ibu-Tec, Daimler, Lufthansa, Nemetschek und Siemens Energy. Thomas Bergmann informiert über die Lage an den Märkten. Live aus Frankfurt meldet sich Korrespondentin Franziska Schimke mit einem ersten Stimmungsbericht kurz vor Handelsbeginn.