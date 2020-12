Das US-Start-up konnte in dieser Handelswoche eine Absichtserklärung mit General Motors (GM) unterzeichnen, die allerdings die Markterwartungen klar verfehlt hat. Denn der Automobil-Konzern beteiligt sich nicht an Nikola wie ursprünglich geplant und auch der Badger wird nicht produziert. Hinzu kommt, dass mit Bosch nun ein Großaktionär sein Engagement verringert.Wie Barron's berichtet, belief sich der Verkauf auf rund vier Millionen Nikola-Aktien. Der Verkauf fand demnach am Dienstag statt, dem ...

