Laut Medienberichten wird die Deutsche Bank nächste Woche bei ihrem Investorentag am Mittwoch, dem 9. Dezember, den Ausblick für das Investmentbanking erhöhen. DER AKTIONÄR berichtete. Doch was bedeutet das für den Konzern und die Aktie konkret?Im dritten Quartal berichtete die Deutsche Bank im Handel mit Anleihen einen Zuwachs von 47 Prozent und schlug damit nicht nur alle Erwartungen, sondern auch den Großteil der Peers. Die Investmentbank hatte zuletzt einen Anteil von 70 Prozent am Gewinn. Eigentlich ...

