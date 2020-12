Nach einer knapp sechsmonatigen Rallye hängt die Aktie von Amazon weiter im zähen Seitwärtstrend fest. Nachdem der Titel am Mittwoch noch 1,6 Prozent zugelegt hatte, ging es am Donnerstag schon wieder abwärts. Ein Blick auf die jüngere Vergangenheit zeigt: Geduld zahlt sich bei Amazon an der Börse aus.Im Sommer 2018 ging der Amazon-Aktie nach einer längeren Aufwärtsbewegung die Puste aus. Auf eine dreimonatige Korrektur folgte eine Konsolidierung, bis es im März 2020 zum Corona-Crash kam. Erst danach ...

Den vollständigen Artikel lesen ...