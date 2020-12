Am deutschen Aktienmarkt zeichnen sich kleinere Verluste ab, nachdem Pfizer von seinem Impfstoff-Auslieferungsziel für dieses Jahr abrücken muss. Die Nachricht von Donnerstagabend hatte schon den Höhenflug an der Wall Street gestoppt und ein Überwinden der psychologisch wichtigen 30.000-Punkte-Marke im Dow Jones verhindert. In Asien bewegten sich die Börsen vor dem Wochenende kaum.Auf Unternehmensseite schwächelten natürlich Pfizer und BioNTech, während Moderna von den News stark profitierte (+10%). ...

