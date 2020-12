DJ pressrelations.de/TB Treuhand (Kay Rieck) höchstrichterlich freigesprochen!

TB Treuhand (Kay Rieck) höchstrichterlich freigesprochen! Kay Rieck erklärt ein Beispiel Verfahren Wir schreiben Dezember 2019: Die TB Treuhand wird durch Urteile des LG Stade und des OLG Celle wegen Prospekthaftung im Falle des ECI Fonds verurteilt. Kritische Stimmen sammelten sich, es kam zu hitzigen Diskussionen und das Urteil wurde an die nächsthöhere Instanz weitergezogen. Nun wurde das Urteil kürzlich vom BGH höchstrichterlich aufgehoben. Damit dürfte die TB Treuhand von jeglicher Schuld entlastet und das Urteil als Freispruch gewertet werden. Den Schutzanwälten der Anleger bleibt seit dem 15.09.2020 nichts anderes übrig, als sich neue Strategien zu überlegen, um gegen das Unternehmen rund um den erfolgreichen Geschäftsmann Kay Rieck vorzugehen. Schliesslich sind die Urteile nun abschliessend vollständig rechtskräftig entkräftet worden. In einem Statement geben alle beteiligten Personen zu Protokoll, es handle sich bei den Abläufen des Ereignisses um ein längst fälliges und letztlich auch um das erhoffte positive Ergebnis - ein Erfolg auf ganzer Linie. Die TB Treuhand wird im vorliegenden wie auch in laufenden Angelegenheiten von der Kanzelei BSB Quack Gutterer aus Stuttgart in der Person von Dr. Andreas Sasdi vertreten. Der im Fall ECI Fonds Beschuldigte Kay Rieck, freut sich darüber, dieses lange juristische Kapitel abzuschliessen. Nun habe er wieder Zeit, sich dem wirtschaftlichen Hauptgeschäft zu widmen, das in dieser schwierigen Zeit von Corona erhöhte Aufmerksamkeit benötigt. Abschliessend betonte er: Sein Ziel sei stets gewesen, mit dem Know-how anderen Menschen zu helfen. Dafür habe er einen langen Weg zurückgelegt und Ziele stets konsequent verfolgt. Er sei stolz darauf, Teil der Rohstoff-Branche zu sein und werde diesen Weg auch weiterhin gehen. Unser Ziel ist es, unseren Kunden mit unserem Know-how zu helfen. Wir haben einen langen Weg zurückgelegt und wissen daher am besten, wie wir die Technologie für Sie und Ihre Ziele arbeiten lassen können. Wir haben immer ein Auge auf die neuesten Innovationen und stellen die Wünsche unserer Kunden an erster Stelle. Deshalb haben wir zufriedene Kunden auf der ganzen Welt und begeistern uns jeden Tag aufs Neue dafür, Teil der IT-Branche zu sein. Kontakt Vicauris Consulting SL Julia Schmidt Gran Via Dragonera 13 01780 Santa Ponsa Tel.: 0034657091821 E-Mail: info@vicauris-consulting.com Web: https://vicauris-consulting.com/ Diese Mitteilung wurde übermittelt von pressrelations.de. Für den Inhalt ist ausschließlich der genannte Herausgeber der Mitteilung verantwortlich.

