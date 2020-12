Wenn Analysten über eine Aktie schreiben und vor einer Überbewertung warnen, wird diese Einschätzung häufig nicht ernst genommen. "Die Aktie steigt doch gerade so schön", heißt es dann oft in der Annahme, dass sich Kursentwicklungen in der Zukunft einfach fortsetzen. Doch was passiert, wenn der Firmeninhaber plötzlich selber vor einem Crash der eigenen Aktie warnt? Selbst dann wird die Masse wahrscheinlich leider warten, bis sie tatsächlich einbricht, und erst dann verkaufen. Dieser Fall könnte ...

