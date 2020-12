München (ots) -- 20:15 Uhr: "Hartes Deutschland - Leben im Brennpunkt" mit 7,4 % MA (14-49 Jahre)- Late Prime: "Reeperbahn Privat! Das wahre Leben auf dem Kiez" mit 8,5 % MA (14-49 Jahre)- RTLZWEI-Tagesmarktanteil: 5,9 % RTLZWEI bleibt am Donnerstagabend auf der Erfolgsspur: So überzeugte um 20:15 Uhr einmal mehr "Hartes Deutschland - Leben im Brennpunkt" mit 7,4 % MA bei den 14-49-Jährigen. Zur besten Sendezeit erreichte das von der Spiegel TV GmbH produzierte Format, das gestern Einblicke aus dem Frankfurter Bahnhofsviertel zeigte, bis zu 1,35 Mio. Zuschauer gesamt und bleibt damit weiterhin erfolgreich.In der Late Prime schlug am gestrigen Donnerstag die Stunde von "Reeperbahn Privat! Das wahre Leben auf dem Kiez": Die Sozialreportage über Hamburgs rote Meile erreichte ab 22:15 Uhr 8,5 % MA bei den 14-49-Jährigen. Bis zu 1,11 Mio. Zuschauer gesamt verfolgten das Format.Insgesamt erzielte RTLZWEI einen Tagesmarktanteil von 5,9 %.Daten © AGF in Zusammenarbeit mit GfK; VideoScope, Marktstandard TV, 03.12.2020, vorläufig gewichtet. Wenn nicht anders angegeben, beziehen sich die Daten auf die 14-bis 49-Jährigen.Pressekontakt:RTLZWEIProgrammkommunikation089 - 641850kommunikation@rtl2.deinfo.rtl2.deOriginal-Content von: RTLZWEI, übermittelt durch news aktuellOriginalmeldung: https://www.presseportal.de/pm/6605/4781741