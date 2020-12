In Asien zeigten sich die Anleger am Freitag optimistisch, doch die Gewinne hielten sich wegen des anstehenden NFP-Berichts in Grenzen. Der Future für den S&P 500 deutete nach Beginn des europäischen Handels auf eine etwas höhere US-Eröffnung hin, da die gestrigen Verluste schnell wieder ausgeglichen werden konnten. Am Donnerstag bildete der Index im Tageschart einen "Kreisel" aus, da ...

Den vollständigen Artikel lesen ...