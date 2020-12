DJ PTA-News: Serviceware SE: Serviceware SE als Marktführer im Bereich Technology Cost and Resource Management ausgezeichnet

* Research in Action (RIA) kürt Serviceware in neuer Studie zum Marktführer im Bereich Technology Cost and Resource Management * Serviceware ist die Nummer 1 bei der Kundenzufriedenheit mit einem Wiederempfehlungswert von 96 % * Serviceware lässt relevante internationale Wettbewerber hinter sich * Bestnoten für Preis-/Leistungsverhältnis und Breite des Lösungsportfolios

Bad Camberg, 4. Dezember 2020 Die Serviceware SE ("Serviceware", ISIN DE000A2G8X31) ist für ihre Softwarelösungen im Bereich Technology Cost and Resource Management ausgezeichnet worden. In der erstmals durchgeführten Studie "Vendor Selection Matrix Technology Cost & Resource Optimization - Top Global-Vendors 2020" des renommierten und unabhängigen Forschungs- und Beratungsunternehmens Research In Action erreichte Serviceware auf Anhieb Platz 1 und wird von RIA als internationaler Marktführer geführt. In der Gesamtbewertung konnte Serviceware international relevante Wettbewerber wie die US-amerikanischen Wettbewerber Apptio oder ServiceNow hinter sich lassen.

Grundlage der Gesamtbewertung ist das Urteil von Branchenanalysten sowie die Einschätzung von rd. 1.500 internationalen IT-Entscheidern aus Unternehmen verschiedener Branchen und Größen. Hervorgehoben werden in der Studie insbesondere die Breite und Tiefe des Serviceware-Portfolios sowie der hervorragende Weiterempfehlungsindex von 96 %. In der einzigartigen Serviceware Enterprise Service Management Plattform werden die Bereiche Technology Cost and Resource Management mit den Lösungen Serviceware Financial und Serviceware Performance (seit 2019 durch die Übernahme der cubus AG Teil der Serviceware Plattform) abgedeckt. Serviceware Financial ist eine führende Softwarelösung für das Financial Management von IT und Shared Services und hilft Unternehmen u.a. mit einem strukturierten Servicekatalog und nahezu unbegrenzten Budgetierungsszenarien optimale Kostentransparenz zu erreichen. Serviceware Performance, das Modul für Unternehmensplanung und -steuerung, bietet Kunden vielfältige Funktionen für Planung, Analyse und Reporting in allen Bereichen der Unternehmenssteuerung sowie eine durchgängige und konsistente Analyse- und Reportingmöglichkeit auf einer zentralen Datenbasis aus einer Datenquelle.

Die RIA-Studie bestätigt Serviceware ein überdurchschnittliches Wachstum beim Financial Management von IT-Services, ein ausgezeichnetes Preis-/Leistungsverhältnis sowie eine exzellente Kundenzufriedenheit. Im Juli 2020 hatte Serviceware bereits vom Gewinn eines führenden Lebensmittelkonzerns aus Skandinavien und im April 2020 vom Abschluss des bislang größten Einzelauftrags der Firmengeschichte mit einem deutschen DAX -Unternehmen berichten können.

Die RIA Studie "Vendor Selection Matrix Technology Cost & Resource Optimization" finden Sie hier.

Über Serviceware

Serviceware ist ein führender Anbieter von Softwarelösungen zur Digitalisierung und Automatisierung von Serviceprozessen (Enterprise Service Management), mit denen Unternehmen ihre Servicequalität steigern und ihre Servicekosten effizient managen können.

Kern des Portfolios ist die Serviceware Plattform mit den Softwarelösungen Serviceware Processes (helpLine), Serviceware Financial (anafee), Serviceware Resources (Careware), Serviceware Knowledge (SABIO) und Serviceware Performance (cubus outperform). Alle Lösungen können integriert, aber auch unabhängig voneinander eingesetzt werden.

Serviceware ist Partner des Kunden von der strategischen Beratung über die Definition der Servicestrategie bis hin zur Implementierung der Enterprise Service Management Plattform. Weitere Bestandteile des Portfolios sind sichere und zuverlässige Infrastruktur-Lösungen sowie Managed Services.

Serviceware hat weltweit mehr als 900 Kunden aus verschiedensten Branchen, darunter vier der sieben größten deutschen Unternehmen sowie 12 DAX 30-Unternehmen. Der Hauptsitz des Unternehmens befindet sich in Bad Camberg, Deutschland. Serviceware beschäftigt mehr als 480 Mitarbeiter an 14 nationalen und internationalen Standorten. Weitere Informationen finden Sie auf www.serviceware-se.com.

