Die US-Aktienindizes zeigen sich unverändert in blendender Verfassung. Bislang können sie der Flut von Konjunkturdaten widerstehen. Vor allem der Technologiesektor liefert in diesen Tagen eine bärenstarke Vorstellung ab; so wie unsere beiden heutigen Protagonisten Tesla und Apple auch. Insbesondere die Tesla-Aktie machte zuletzt hierbei von sich reden. Tesla - Aktie (noch) mit Wucht und Vehemenz! Tesla läuft und läuft und läuft. Zum Zeitpunkt unserer ...

