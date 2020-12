Hamburg (www.anleihencheck.de) - Die zehnjährigen US-Renditen haben einen erneuten Anlauf in Richtung 1% unternommen, so Dr. Cyrus de la Rubia, Chefvolkswirt bei der Hamburg Commercial Bank.Seit dem Frühjahr rentiere die US-Benchmarkanleihe unter 1%. Nach der Wahl von Joe Biden und der Ankündigung, dass der Corona-Impfstoff von BioNTech/Pfizer vermutlich hochgradig effektiv sei, habe es einen ersten Versuch gegeben, diese Marke zu nehmen. Ähnlich wie vor vier Wochen scheine auch jetzt der Optimismus um sich zu greifen, da aus China freundliche Wirtschaftsdaten kämen und ein Konjunkturpaket in den USA jetzt doch wahrscheinlicher werde. Die Rede sei von einem Volumen von rund 900 Mrd. US-Dollar bzw. 4,5% des BIP. Außerdem würden die Marktteilnehmer hoffen, dass die Geldpolitik (EZB-Sitzung am 10.12.) die Aktienmärkte auch weiterhin stützen werde. Im Ergebnis sei der S&P 500-Index weiter gestiegen und habe damit neue Allzeithochs erklommen. ...

