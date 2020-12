Noch im Dezember will Volvos Elektromarke drei weitere Polestar Spaces in Deutschland eröffnen. Nach dem Start in Düsseldorf sollen nun Verkaufsräume in Köln, Stuttgart und Hamburg folgen. Mit dem Polestar Spaces verfolgt die schwedisch-chinesische Marke ein ähnliches Konzept wie Tesla mit seinen Stores: Keine großen Autohändler am Rand der Großstadt in einem Industriegebiet, sondern mit Verkaufspunkten ...

