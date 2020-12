Das ist der Ritterschlag für flatexDEGIRO

Der Online-Broker flatexDEGIRO (WKN: FTG111 / ISIN: DE000FTG1111) verzeichnete an der Börse im laufenden Jahr eine steile Kurs-Rallye. So hat sich der Aktienkurs seit Jahresanfang mehr als verdoppelt, sodass Europas größter Online-Broker inzwischen einen Börsenwert von 1,5 Mrd. Euro verzeichnet.

SDAX-Aufstieg am 21. Dezember 2020

Wegen des starken Börsen-Laufs wird flatexDEGIRO in Kürze in den SDAX aufgenommen. Wie die Deutsche Börse am Donnerstag mitteilte, erfolgt der SDAX-Aufstieg mit Wirkung zum 21. Dezember 2020. Mit der Aufnahme zählt das in Frankfurt ansässige Unternehmen zu den 160 größten börsennotierten Unternehmen in Deutschland.

Anerkennung und Ansporn

Frank Niehage, Vorstandsvorsitzender der flatexDEGIRO AG, kommentiert die Aufnahme in den SDAX: "Wir freuen uns, dass unsere langfristige Wachstumsstory und unsere Vision 2025 vom Kapitalmarkt honoriert werden. Die Aufnahme in den SDAX ist für uns Anerkennung und Ansporn zugleich. Auch am Kapitalmarkt beginnt für flatexDEGIRO nun eine neue Ära."

Laut dem Vorstand haben das dynamische operative Wachstum in Europa, die hervorragende Skalierbarkeit des Geschäftsmodells und die Positionierung als führender pan-europäischer Online-Broker das Interesse internationaler Investoren in den vergangenen Monaten deutlich erhöht.

