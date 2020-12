Einblicke vom Börsenparkett von Marcel Ludwig, Walter Ludwig GmbH Wertpapierhandelsbank

Eigentlich sollte es niemanden überraschen, da es seit Monaten entsprechende Warnungen gegeben hat, aber dennoch schwappt nun die zweite Virus-Welle über ein ziemlich unvorbereitetes Europa. In der Rückbetrachtung kann nun festgehalten werden, dass Europa und allen voran Deutschland zu Beginn der Pandemie mit Einheit, Zusammenhalt und einem guten und strukturierten Aktionismus die Lage sehr konsequent und erfolgreich in den Griff bekommen haben. Dieser Eindruck wurde auch durch die Börsenkurse bestätigt, denn an den Börsen wird üblicherweise immer die Zukunft gehandelt und hier wurde der Politik anscheinend großes Vertrauen für Maßnahmen zur schnellen Erholung der Wirtschaft geschenkt.

Nun allerdings ist ein anderes Bild entstanden. Speziell in Deutschland zeichnet sich zunehmend eine gesellschaftliche Zerrissenheit ab. Die Politik ist parteiübergreifend gespalten wie selten. Auf der Suche nach einer einheitlichen Vorgehensweise geraten Verfechter von strikten Maßnahmen und Unterstützer von einer Corona-Politik mit mehr Augenmaß ...

