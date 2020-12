Der US-Pharmakonzern Moderna hat mitgeteilt, dass sein COVID-19-Impfstoff das Potenzial habe, längerfristig Immunität zu verleihen.Der Konzern geht davon aus, bis Ende dieses Jahres 20 Millionen Dosen des Impfstoffkandidaten in den USA produzieren zu können.Laut dem National Institute of Allergy and Infectious Diseases hatten die Teilnehmer einer früheren klinischen Impfstoffstudie auch noch drei Monate nach ihrer ersten Impfung - bzw. zwei Monate nach ihrer zweiten Impfung - ...

Den vollständigen Artikel lesen ...