Der Münchener Private-Equity-Investor Mutares SE & Co. KGaA (ISIN: DE000A2NB650) legt ein atemberaubendes Tempo vor, Und zu den Übernahme- und Exitaktivitäten der letzten Wochen kommt heute ein weiterer Exit hinzu: Balcke-Dürr, eine Beteiligung der Mutares, hat die Balcke-Dürr Rothemühle nach erfolgreicher Reorganisation und Ausgliederung an die Howden-Gruppe verkauft. Balcke-Dürr Rothemühle ist ein integrierter Dienstleistungs-, Engineering- und Erstausrüstungslieferant für Wärmetauscher in Luft- und Rauchgaswegen in Kraftwerks- und Industrieanlagen. Das Unternehmen wurde 1936 gegründet und ist ...

