DJ Tui-Personalvorständin Eller verläßt Konzern im Oktober 2021

FRANKFURT (Dow Jones)--Der Reisekonzern Tui sucht einen neuen Personalvorstand. Personalvorständin und Arbeitsdirektorin Elke Eller werde ihren im Oktober 2021 auslaufenden Vertrag auf eigenen Wunsch nicht verlängern, teilte die Tui Group mit. Sie wolle nach vielen Jahren in operativer und strategischer Verantwortung in Unternehmen und sechs Jahren im Tui-Vorstand "Ende 2021 in eine nächste Phase starten", sagte Eller laut Mitteilung.

Die Managerin war 2015 von Volkswagen zur Tui gekommen und übernahm neben dem Personalressort auch die Verantwortung für den Bereich Security, Health and Safety sowie Group Insurance. Nach der Übernahme der englischen Tui Travel Plc. durch die Tui AG Ende 2014 setzte sie die Integration der Personalbereiche der Landes- und Tochtergesellschaften um.

Dank des frühzeitigen Informierens des Aufsichtsrats habe dieser nun "die Zeit, in den kommenden Monaten eine Entscheidung zu treffen und mit Frau Eller zusammen eine professionelle Übergabe sicherzustellen", sagte Aufsichtsratschef Dieter Zetsche.

December 04, 2020 04:22 ET (09:22 GMT)

