Wonder Woman war nur der Anfang: Warner Bros. wird im nächsten Jahr alle Filmstarts parallel in den Kinos und per Stream fahren. Diese Ankündigung könnte das Kino langfristig verändern. Wegen geschlossener Kinos in vielen Ländern müssen aktuell immer wieder Filmstarts verschoben werden. Mit der Ankündigung, Wonder Woman 1984 nicht nochmal zu verschieben, sondern an Weihnachten als Stream zu veröffentlichen, hatte Warner Bros. bereits für Aufsehen gesorgt. Jetzt die überraschende Nachricht: Wonder Woman bleibt nicht der einzige Film, bei dem diese Strategie gefahren wird! 2021 ...

