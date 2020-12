Frankfurt (www.anleihencheck.de) - FED-Vize-Chef Richard Clarida hat kürzlich in einer Rede die Voraussetzungen für eine erste Leitzinserhöhung umrissen, so die Analysten der DekaBank.Demnach müsse die durchschnittliche Inflationsrate des Deflators der privaten Konsumausgaben für einen Zeitraum von mindestens zwölf Monaten wenigstens 2% betragen. Zum Vergleich: Im Oktober habe dieser Zwölfmonats-Durchschnittswert bei 1,2% gelegen. Aus Rentenmarktsicht habe das Angstszenario einer "blauen Welle" an Wahrscheinlichkeit verloren. Diese hätte einen umfassenden Sieg der Demokraten bei den jüngsten Wahlen sowie ein überaus großes Fiskalpaket bedeutet. Dem Sitzungsprotokoll des jüngsten Zinsentscheids habe sich entnehmen lassen, dass die FOMC-Mitglieder eine Verringerung des monatlichen Ankaufvolumens zusammen mit einer Laufzeitenverlängerung diskutiert hätten. (Ausgabe Dezember 2020) (04.12.2020/alc/a/a) ...

