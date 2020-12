Paderborn (www.fondscheck.de) - Pressemitteilung der Bank für Kirche und Caritas eG vom 04.12.2020:"Im Jahr 2020 haben wir uns als Shareholders for Change trotz der Corona-Pandemie aktiv für mehr Nachhaltigkeit eingesetzt. Zudem konnten wir erneut Impulse am Kapitalmarkt setzen, indem wir beispielsweise die erste Klimaresolution in Frankreich bei der Hauptversammlung von Total einreichten oder mit dem Staat Namibia über den Beitritt zur UN Biowaffenkonvention im Dialog sind", fasst Tommy Piemonte, Leiter Nachhaltigkeitsresearch bei der Bank für Kirche und Caritas (BKC), die Engagement-Aktivitäten 2020 zusammen. ...

Den vollständigen Artikel lesen ...